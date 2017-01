Berendrecht: vier buurtfeestjes op één weekend

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Berendrecht mag terecht het dorp van de buurtfeesten genoemd worden. Op één weekend waren er liefst vier straatfeesten voor nieuwjaar, waarvan we een uitnodiging kregen. Viswater en de VBergenhoeve.

Op de Zandkeet in Berendrecht (zoals de sympathieke straat vroeger heette) was er zondag weer een nieuwjaarsfeestje van de bewoners. Zij waren met bijna tachtig. Schepen Rudi Sempels die in de straat woont en die aan de basis ligt van menig feest, kwam uiteraard meedoen. Fons Stuyts van de Nieuwe Gans, stond voor een onoverzienbare rij flessen met geestrijk en lekker vocht.

De stadsmakers (vroeger Opsinjoren) hadden hun handen vol met tentjes, stoelen en tafels. Het district eveneens met de aanvragen en administratie, maar nergens was er een klacht. Het verliep allemaal in een uitstekende sfeer. Ook al omdat de zon overdag van de partij was en de felle kou bestreden werd met vuurkorven, “braais” en gasbranders onder de vorm van paddenstoelen. Het feestgebeuren voor en na nieuwjaar groeit steeds maar aan. (sdl)