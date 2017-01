Buurtfeest kreeg veel bijval in het Viswater

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In het Oosten van het viswater, rond de Windhalmstraat, Heiblokken en de Zevenbergen vond zaterdag een buurtfeest plaats. Tenten waren geplaatst in de Windhalm. Meer dan tachtig geschenkjes lagen klaar voor evenveel deelnemers en afzonderlijk waren er nog voor kinderen.

Er waren grote hoeveelheden cakes en koekjes gebakken door vrouwen uit de buurt. Er waren dranken in overvloed, dit alles gratis omdat de BBQ van de zomer zo’n groot succes was en er nog een overschotje in kas bleef. Op vuren werden potten soep klaar gemaakt. Dat zorgde mee voor warmte in de ijzige kou. Ook de kinderen vermaakten zich goed.(sdl)