Kerstboomverbranding Berendrecht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In Berendrecht vond de kerstboomverbranding plaats op de feestweide van het Viswater. Daar stroomden zaterdag tientallen mensen samen rond het vuur en in de tentjes die waren opgesteld door Solft Event vzw. Deze stichting van Ad van Wijk heeft de zaak overgenomen van het district.

Zij zorgde ook met behulp van schepen Sempels, voor de aanvoer van drie vrachtwagens kerstbomen en voor de tentjes, WC's en muziek. De hulp werd verkregen van een aantal verenigingen waaronder scouts, chiro, Biervrienden en Oude Gans. Laatstgenoemde verkocht in een tentje een speciaal drankje. Het was de Ganzencava een mengeling van bubbels en Elixir d'Anvers. Ad van Wijk vertelde dat hij hoopt met zijn vzw ook andere festiviteiten op te zetten zoals de Elf Juliviering, Muziek in de Wijk en de zeepkistenrace. Dit alles op het Solft.