Nieuwe Gans teerde na rondgang in het dorp

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De Nieuwe Gans Berendrecht is zaterdagavond bijeengekomen in het lokaal van Berendrecht Sport om vervolgens te beginnen aan een rondtocht door het dorp. Verschillende cafés, waaronder De Koerel en Berendrecht Sport werden bezocht. Ondanks het slechte weer met sneeuw-, hagel- en regenbuien, was er veel volk komen opdagen. Een muziekkapel hield er de moed in.

In het Ganzenhof waren de zorgen om al die nattigheid spoedig vergeten. Soep, stoofpotje en een ijsroom uit het vuistje smaakten heerlijk. Voorzitter Leyten kreeg een daverend applaus toen hij meedeelde dat de Nieuwe Gans voortaan vier paarden mag afvaardigen naar het keizerschap. De feestelijkheden duurden tot een eind na middernacht. (sdl)