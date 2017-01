Kinderen hielden de traditie van Hans Knap hoog

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Enkele kinderen, meisjes dan nog,hielden maandag de traditie van Hanske Knap hoog. Het waren Lobke van Wellen (10) uit Zandvliet en haar even jonge vriendin Ashley Struyf uit Berendrecht. Zij wisten iedereen te bekoren met hun originele kledij en hun mooi versierde “hans”.

Ook zij vertrokken onvervaard vanuit het café “Berendrecht Sport”, waar Kristien de zaak openhield in de plaats van Nicole die met vakantie in zonnige oorden was. Hier was, zoals al enkele jaren het knooppunt van de knappers. De twee kinderen hadden veel succes. Succes hadden ook de vrouwen en mannen van Berendrecht Sport die er in groen-witte kledij op uit trokken. Zij bleven in Zandvliet en Berendrecht hangen tot omstreeks middernacht. Dan zakten allen af naar café Berendrecht Sport om worstenbroden en appelbollen te eten. (sdl)