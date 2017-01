Bijna 700 op Borderland

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Het was succesvolle avond met een bezoekersaantal van 674 personen op Borderland. Jong en oud kwam een kijkje nemen aan en in de evenementenhal in Zandvliet. Jef Van der Poel en zijn DJ’s zijn tevreden over de opkomst en over het verloop van de nacht.

Die werd ingezet om 10 uur. De meeste gasten kwamen met de feestbussen, waarvoor het district tickets bezorgde. Even voor middernacht begon het aftellen naar 12 uur. Op dat ogenblik regende het kilo’s confetti over de hele zaal. Er werd gezongen, gedronken, gedanst en er werden honderden hamburgers verslonden. De feestelijkheden duurden tot onder de morgen.