Vuurwerk niet toegelaten

Zwijndrecht - Het is niet toegelaten om in de gemeente Zwijndrecht spektakelvuurwerk te gebruiken. Omdat het risico op lichamelijke ongevallen en materiële schade te groot is, beslist de burgemeester om het gebruik ervan te verbieden. Zo worden ook de dieren in je buurt niet langer opgeschrikt. Als je het nieuwe jaar toch graag knallend inzet kan je om middernacht naar het vuurwerk van de Stad Antwerpen gaan kijken. De Lijn staat een hele nacht paraat om je met tram of bus naar en van de stad te voeren.