Laat je appels persen tot sap

Merksplas - Persmobiel Kempenland is een mobiele fruitpers die appels bewerkt tot natuurlijk fruitsap. De vorige twee jaren hield die halt op de Markt in Merksplas en dat gebeurt ook deze week. Wie appels heeft, is welkom op donderdag 19 oktober.

Het sap wordt meteen gepasteuriseerd zodat het ten minste 1 jaar houdbaar is. De drank gaat in een kiemvrije bag-in-box van 5 liter met een tapkraan. Omwille van de grootte van de fruitpers kan enkel correct het fruit verwerkt worden vanaf 75 kg (3 wasmanden).

Bij hoeveelheden tussen 75 en 150 kg betaal je 6 euro voor 5 liter. Voor grotere hoeveelheden bedraagt de prijs per vatje van 5 liter 5,5 euro.Probeer dus zeker bij te leggen met vrienden of familie om aan 150 kg te geraken.

Lukt het je net niet om de 75 kg te halen, dan kan je appels van de Persmobiel bijkopen (0,50 euro/kg) om zo toch aan het minimumgewicht te geraken en van je sap te kunnen genieten.

Meer info staat op de website www.persmobiel.be