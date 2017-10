Tentoonstelling over vluchtelingenonthaal

Baarle-Hertog - Vluchten is van alle tijden, maar ook gastvrijheid tegenover vluchtelingen heeft in België een lange traditie. In de bibliotheek geeft de tentoonstelling BE.LAND tot 28 oktober de geschiedenis van vluchtelingenonthaal weer.

Vlamingen en Brusselaars verwelkomden de afgelopen decennia heel wat mensen op de vlucht. In de jaren vijftig kwamen ze uit Hongarije en in de jaren zeventig uit Chili en Vietnam. Ook vandaag bieden heel wat verenigingen en vrijwilligers vluchtelingen een gastvrij onthaal.

BE.LAND geeft tekst en beeld bij 65 jaar gastvrijheid in Vlaanderen en Brussel. Meerdere nationaliteiten geven een getuigenis. De tentoonstelling heeft de vorm van een aantal grote scheurblokken. Op elk blad staat een ander stuk geschiedenis. Het is de bedoeling dat er bladeren afgescheurd worden, zodat nieuwe geschiedenis tevoorschijn komt. Deze afgescheurde papieren mogen gratis mee naar huis of naar de klas.

De tentoonstelling verhuist in november naar de bib van Turnhout en 4 tot 16 december naar Arendonk.