Roemeense dame (49) vermist

Kasterlee - De politie regio Turnhout heeft een opsporingsbericht verspreid voor een 49-jarige vrouw van Roemeense afkomst. Ze vertrok zondag om 14u met een rode damesfiets in Loozijde in Tielen (Kasterlee). Sindsdien is de vrouw niet meer gezien.

De vermiste vrouw is ongeveer 1,50 meter groot en is mager gebouwd. Ze heeft blond haar en een blanke huidskleur. Haar gebit is onverzorgd met enkele ontbrekende tanden. De vrouw draagt een vest met bloemenmotief, roze schoenen met witte zoolranden, een roze short en een witte pet. Ze spreekt enkel de Roemeense taal.

Wie de vrouw sinds zondagmiddag nog heeft gezien of weet waar zij op dit moment is, wordt gevraagd contact op te nemen met de Politie Regio Turnhout via het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1).