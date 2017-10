Indrukwekkend eerbetoon voor overleden verkeersslachtoffer (20)

Beerse - Een 400-tal personen verzamelde zondagavond op het Kerkplein in Beerse. Daar brachten ze een mooie hulde aan Jonas Gelens.

De 20-jarige Jonas overleed woensdagavond in een verkeersongeval. Op het plein stond een lange rij motoren, want daar sleutelde Jonas graag aan. Na een minuut stilte werden alle motoren gestart. Er werden blauwe ballonnen uitgedeeld, want blauw was Jonas' lievelingskleur.

Ook de ouders en zus Sarah waren aanwezig. Petekind Mathiz mocht als eerste een ballon laten opstijgen. Even later kleurde de avondhemel blauw door alle wegvliegende ballonnen. Van het Kerkplein wandelde iedereen naar de boom op Polendam waar Jonas het leven liet.

Michael Versmissen, een van Jonas' beste vrienden, heeft herdenkingsstickers laten maken met de tekst 'In loving memory 1997-2017 Jonas Gelens'. De opbrengst wordt geschonken aan de ouders van Jonas.