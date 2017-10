Wijkpaadjes in de kijker op Dag van de Trage Weg

Rijkevorsel - Wandelaars kunnen op 14 en 15 oktober in Rijkevorsel de trage wegen verkennen. De focus ligt op de wijkpaadjes.

In het centrum kreeg een aantal wijkpaadjes vorig jaar de naam van een spelletje of liedje. Op 15 oktober kan je een uitgestippelde route wandelen. Op enkele plaatsen worden spelletjes gespeeld of liedjes gezongen door de Chiro's van het centrum en Sint-Jozef. De kinderen krijgen een stempelkaart die ze op elke locatie kunnen laten afstempelen en krijgen een attentie. Vertrekken kan tussen 13 en 15u aan de molen in de Looiweg.

In Sint-Jozef wil men volgend jaar de wijkpaadjes ook een naam geven. Om ze te verkennen, start op zaterdag 14 oktober om 14u een wandeling aan de kerk.