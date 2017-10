Rijkevorsel - Voor Jos Vermeiren (86) en May Goetschalckx (81) was 24 september een speciale datum. Die dag vierden hun diamanten huwelijk.

Het koppel was vroeger actief in de landbouw, maar nu genieten ze van hun pensioen. Fietsen doen Jos en May heel graag. Ze hebben vier kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.