Baarle-Hertog - De jaarlijkse Kinderboekenweek start woensdag 4 oktober. De bib van Baarle organiseert die dag een griezelnamiddag.

In het griezelparadijs kunnen kinderen van 14 tot 16u deelnemen aan zeven activiteiten. Er worden verhalen verteld in de voorleescarrousel en men kan zich laten schminken tot een eng monster. Verder staan er voeldozen in de bib en is een speurtocht uitgestippeld.

Meer informatie staat op de website www.theek5.nl