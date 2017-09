Ontwerp gemaakt voor herbestemming boerderij Wortel-Kolonie

Hoogstraten - De noordvleugel van de boerderij in Wortel-Kolonie (Hoogstraten) krijgt volgend jaar een heel ander uitzicht. Een jury van de Vlaamse Bouwmeester heeft een ontwerper aangeduid.

In het gebouw komt distilleerderij Sterkstokers uit Sint-Lenaarts (Brecht). Tomas Dirrix maakte het winnende ontwerp voor de Meesterproef 2017 van de Vlaamse Bouwmeester. Zijn idee is om de poorten in de gevel aan de kant van het erf open te maken. Voor de andere zijde van de boerderij is het de bedoeling om het gesloten karakter zo veel mogelijk te bewaren. Achter de boerderij komt een kruidentuin.

Wanneer de werken starten, is nog niet geweten. “We zijn nog bezig met de besprekingen van het contract”, zegt Philippe De Backer van domeinbeheerder Kempens Landschap. “Ik verwacht dat het in de loop van oktober kan ondertekend worden. Dan is er ook meer duidelijkheid over het totale kostenplaatje en hoe dat gaat verdeeld worden. Het project komt wel in aanmerking voor subsidies van onroerend erfgoed.”