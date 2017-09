IN BEELD. Kinderclub De Spetter officieel geopend

Merksplas - In Kinderclub De Spetter in de Pastoriestraat was het zaterdag feest. De voormalige pastoorswoning is uitgebreid met een nieuwbouw om over voldoende plaats te beschikken.

De gemeentelijke kinderopvang De Spetter startte vijftien jaar geleden. Zowel het aantal kinderen als het aanbod is in die periode fel gegroeid. "Voor de uitbreiding hadden we plaats voor 77 kinderen", zegt coördinator Isabel Van der Eycken. "Nu kunnen we 165 kinderen opvangen. Om de inrichting van de nieuwbouw vorm te geven hebben we samengewerkt met Art Basics for Children, dat gespecialiseerd is in het inrichten van creatieve leeromgevingen."

Iedereen die heeft meegeholpen aan de uitbreiding werd zaterdag bedankt. Kinderen konden zich uitleven in onder andere knutselateliers en met een zoektocht door het nieuwe gebouw. Minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) kwam het gedenkbord mee onthullen