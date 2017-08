Oudste Kempenaar wordt 107

Rijkevorsel - De jaren lijken geen vat te hebben op Jeanne Geerts. De bewoonster van rusthuis Den Brem is vrijdag 107 jaar geworden.

Jeanne Geerts heeft altijd in Beerse gewoond, maar verhuisde tien jaar geleden naar Den Brem in Rijkevorsel. Ze heeft twee kinderen, maar een van hen is overleden. Haar naaste familie bestaat uit zoon Robert Torremans, schoondochter Viviane Driesen, kleinzoon Jan Torremans en zijn echtgenote Tine Hermans.

Het gehoor en de ogen van Jeanne functioneren niet meer zo goed, maar haar geheugen doet het nog uitstekend. Haar gezondheid is ondanks de hoge leeftijd ook nog behoorlijk. Alleen in de winter is ze even ziek geweest.

Haar familie, rusthuisdirectie en het gemeentebestuur overhandigden enkele geschenken. Als onze gegevens kloppen, dan is Jeanne de oudste inwoner van de Kempen. De oudste Belg is op dit moment 110 jaar.