Hoogstraten - De brandweer werd dinsdagnamiddag opgeroepen voor een brandmelding in discotheek Highstreet in de Sint-Lenaartseweg.

In het gebouw zijn laswerken bezig aan de lichtinstallatie. Een arbeider merkte tijdens het lassen dat er rook kwam uit het plafond en sloeg alarm. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar heeft niet moeten blussen. Er was geen echte brandhaard. Met een warmtecamera werd nog gecontroleerd of alles veilig was.