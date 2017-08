Stad scoort goed op fietsbarometer

Hoogstraten - Uit de resultaten van de fietsbarometer van de provincie Antwerpen blijkt dat fietsers in Hoogstraten op de meeste plaatsen veilig en comfortabel kunnen rijden.

In de fietsbarometer zitten zowel gegevens van tellingen als bevindingen die zijn geregistreerd met een meetfiets. Met een globale score van 6,9 doet Hoogstraten beter dan het gemiddelde van 6,2 van de gemeenten in de provincie die tot nu toe in kaart zijn gebracht. “Enkele fietspaden, onder andere op Hoogeind in Meer, krijgen een globale score van 9 op 10”, zegt gedeputeerde voor ­Mobiliteit Luk Lemmens.

“De cijfers voor de breedte en het trilcomfort zijn over het algemeen goed. Wat betreft tussenbreedte (de ruimte tussen fietspad en rijweg) behaalt de Van Aertselaerstraat 0. Die straat vormt samen het verlengde van de N14 (Vrijheid en Lodewijk De Konincklaan) een zone waar veel conflicten zijn met doorgaand en parkerend verkeer. Minder zwaar verkeer op deze weg is een eerste stap naar verbetering."

Het stadsbestuur gaat nog dit jaar met trajectcontroles het doorgaande vrachtverkeer weghouden van de N14 en andere dorpscentra.