IN BEELD. Bokes in 't Groen

Op het grasplein in de Gravin Elisabethlaan at jong en oud woensdagmiddag zijn of haar lunch op. Vorige maand werd de eerste Bokes in 't Groen van deze zomer afgelast door de regen, maar deze keer was de zon wel van de partij. De aanwezigen kregen tijdens de middagpauze livemuziek te horen van de covergroep Endless Road. De Wereldwinkel Hoogstraten trakteerde naar aanleiding van de 40ste verjaardag met fruitsap en chocolade.