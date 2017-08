Baarle-Hertog - De Warande en vzw Rurant organiseren deze maand 7 vertellingen van schrijverduo's in Kempense landbouwbedrijven. Donderdag 10 augustus komen Chris De Stoop en Pascal Verbeken naar het melkveebedrijf Bruurs in de Hoogstratensebaan 48 in Baarle.

Chris De Stoop schreef met “Dit is mijn hof” een moderne ode aan de landbouwstiel die aan het verdwijnen is. Hij neemt Walloniëkenner Pascal Verbeken mee.

Schrijvers op stal start om 19.30u. De toegang is gratis.