Toerisme Rijkevorsel organiseert wandelboottochten

Rijkevorsel - Voor een combinatie van wandelen en varen moet je op 5 en 6 augustus in Rijkevorsel zijn. De wandelafstand kan je zelf kiezen.

Deze activiteit wordt georganiseerd door Toerisme Rijkevorsel in samenwerking met de toeristische diensten van Beerse en Brecht. Op zaterdag 5 augustus vertrekt vanaf 10u elk uur een boot aan de voetgangers- en fietsbrug in Sint-Jozef Rijkevorsel naar de brug aan Den Hout in Beerse. Van daaruit kom je al wandelend terug, met eigen keuze van de afstand van het traject.

Op zondag 6 augustus vaart de boot van brug 8 op de Oostmalsesteenweg richting brug 9 in Sint-Lenaarts. Ook hier zijn bij de terugkeer meerdere wandelafstanden nodig.

Op de boot is plaats voor een 10-tal passagiers. Deelname kost 3 euro voor een volwassene en 1,5 euro voor een kind. Inschrijven kan aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of via toerisme@rijkevorsel.be