Brug Schoorstraat/Haldijk wordt hersteld

Baarle-Hertog / Hoogstraten - De brug op de landsgrens tussen de Schoorstraat in Minderhout (Hoogstraten) en Haldijk in Castelré (Baarle-Nassau) is al meer dan een jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Beide gemeenten hebben een akkoord over de herstelling.

Het afsluiten is nodig omdat de brug in zodanig slechte staat is dat het te gevaarlijk zou zijn om er verkeer over te laten rijden. De twee gemeenten kwamen al tot een overeenkomst om de constructie breder en zwaarder te maken. Dat is nodig voor onder andere het moderne landbouwverkeer.

De kosten van de herstellingswerkzaamheden worden verdeeld tussen Hoogstraten en Baarle-Nassau. Elke gemeente betaalt daarvoor 37.000 euro.