Baarle-Hertog - In de Parallelweg zijn werken gestart voor de aanleg van een verkeersplateau. Dat komt ter hoogte van het kruispunt met Nassaupark.

Met de aanleg van het verhoogd kruispunt wordt ook de toegang voor fietsers en voetgangers naar vrije basisschool De Vlinder verkeersveiliger gemaakt. De werken duren tot vrijdag 14 juli. Tot die datum is de Parallelweg plaatselijk volledig afgesloten. Het gemeentehuis van Baarle-Hertog is bereikbaar via de Donkerstraat en de Tommel.