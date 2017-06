Nieuwe melding van kinderlokker, nu in Merksplas

Merksplas - De directie van de Vrije Basisschool Merksplas in de Kloosterstraat heeft de ouders van de leerlingen een brief bezorgd. Daarin wordt gewaarschuwd voor een mogelijke kinderlokker.

Een meisje dat les volgt in de school werd vorige woensdag aangesproken door een man die enkele puppy's wilde laten zien. Het kind liep weg. Haar ouders hebben de politie en de school op de hoogte gebracht. De man zou zich verplaatsen met een minibusje. In de brief geeft de school enkele tips mee en krijgen ouders de raad om hun kinderen niet nodeloos ongerust te maken.

In buurgemeente Beerse kreeg de politie diezelfde week twee meldingen van kinderlokkers. Een meisje werd door een vrouw gevraagd om mee te komen en een dag later volgde een bestelwagen met daarin een man en een vrouw en kind dat op weg was van school naar huis.