Acht dronken bestuurders bij alcoholcontroles

Hoogstraten / Rijkevorsel / Merksplas - Vorig weekend vond in heel het land een grote Wodca-actie plaats. De lokale politie Noorderkempen deed mee en heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in de drie gemeenten alcoholcontroles gehouden.

De voertuigen werden tegengehouden aan Breebos in Rijkevorsel, op de Lage Weg in Minderhout (Hoogstraten) en op Steenweg op Turnhout in Merksplas. In totaal zijn 146 bestuurders gecontroleerd. 138 van hen kregen als aandenken een BOB-sleutelhanger. Acht andere personen legden een positieve ademtest af en moesten hun rijbewijs afgeven.