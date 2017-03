Atletiek Gloria organiseert vijfde Enclavewandeling

Baarle-Hertog - Wandelliefhebbers moeten zondag 5 maart in Baarle zijn. De Enclavewandeling belooft een unieke verrassing op het einde van de tocht.

De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden tussen 6 en 25 km. De routes overschrijden minstens tien keer de landsgrens. Vertrek- en aankomstplaats is het cultureel centrum in de Pastoor de Katerstraat. Voor de langste afstanden kan u vertrekken vanaf 8u, voor de kortere vanaf 9u. Deelname kost 2,50 euro. Wie lid is van een wandelvereniging krijgt korting.

"Vanwege het eerste lustrum wordt het een bijzondere wandeltocht aan het einde van de tocht", zegt organisator Desiré Doornbos. "We gaan nu nog niet zeggen wat het is, maar het wordt iets bijzonder om te zien."

Meer informatie over de Enclavewandeling staat op de website www.gloria-atletiek.nl