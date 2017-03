Luk Van Soom wordt ereburger

Rijkevorsel - Het gemeentebestuur gaat Luk Van Soom dit jaar het ereburgerschap toekennen. Van de 60-jarige kunstenaar staan heel wat beelden in de Kempen.

Aan paus Franciscus heeft hij persoonlijk een exemplaar van zijn kunstwerk Oh Superman overhandigd. Vorig jaar bracht Van Soom zijn monografie uit. Ook schrijver Leo ­Pleysier wordt door de gemeente voorgedragen als ereburger.

Acht personen mochten deze oorkonde al in ontvangst nemen. De eerste was de inmiddels 96-jarige schrijver Aster Berkhof, die opgroeide in Sint-Jozef en daar een eigen museum heeft. De anderen zijn plaatselijke en Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Notaris Richard Celis mag zich ereburger noemen omdat hij een bijdrage leverde tot de bekendheid en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap.