Buurtbewoners vrezen meer verkeer door aanvraag verkaveling

Hoogstraten - Voor de tweede keer in enkele maanden tijd kregen inwoners maandagavond het woord tijdens de gemeenteraad. Ze maakten hun bezorgdheid kenbaar over de wegenis van een verkaveling in het zuid-oosten van Hoogstraten.

CW Vastgoed wil een verkaveling met 110 woningen realiseren tussen de Lodewijk De Konincklaan, de Heilig Bloedstraat en de Rombout Keldermansstraat. De buurtbewoners, van wie een zeventigtal in het publiek zat, benadrukken dat ze niets tegen de verkaveling zelf hebben. "Wij vragen om de wegenis af te wijzen", zegt Jasper Backx. “Er moet een onmiddellijke en definitieve ontsluiting komen naar de Lodewijk de Konincklaan. Verder eisen we een onafhankelijke mobiliteitsstudie en veilige doorgangen voor fietsers naar het centrum."

De grootste vrees van de omwonenden is dat de Heilig Bloedstraat nog meer verkeer te slikken krijgt. "Het plan dat nu op tafel ligt, is onvoldoende om een verkeersveilige en leefbare situatie te creëren­", legt buurtbewoner Maurice Vermeulen uit. Alleen al in de Remi Lensstraat wonen 48 kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. De Heilig Bloedstraat is te smal en heeft geen voet- en fietspaden. Onze verkeerstellingen liggen vijftig procent hoger dan die in de studie staan."

Het schepencollege moet nog enkele adviezen krijgen, maar vindt de bezorgdheid van de buurt terecht. Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx liet verstaan dat een degelijke ontsluiting naar de Lodewijk de Konincklaan nodig is