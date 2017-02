Kinderen helpen padden oversteken

Merksplas - De jaarlijkse paddentrek is begonnen. In Eindepoel in Merksplas is een amfibiescherm geplaatst en mogen kinderen de padden in emmers naar het Strikkeven brengen.

Vrijwilligers uit de buurt zetten dagelijks de dieren over die terecht komen in de emmers achter het scherm. "Op topdagen zijn het er meer dan duizend", zegt René Daems. "Donderdag hadden we een klas op bezoek. De leerlingen mochten 500 padden overbrengen. Het hangt af van de weersomstandigheden. Zondag hebben we maar twee padden, een kikker en twee salamanders aangetroffen."

Elke zondagvoormiddag komen kinderen met emmers naar Eindepoel om te helpen. Wie interesse heeft, moet de volgende zondagen om 10u aan de poort van Reva-Tapijtenhal, Eindepoel10/2, zijn.