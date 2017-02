Ouders helpen De Vlinder verhuizen

Baarle-Hertog - De leerlingen van basisschool De Vlinder hebben vrijdag voor de laatste keer les gehad in de Kerkstraat. Het nieuwe schoolgebouw tussen de Parallelweg en de Molenstraat is klaar.

De verhuis komt geen moment te vroeg, want de gebouwen in de Kerkstraat zijn te klein en helemaal versleten. Een aantal klassen is gehuisvest in containers en al enkele jaren wordt het oude gemeentehuis gebruikt als refter. "Het nieuwe gebouw wordt een enorme verbetering", legt directeur Ingrid Van Esbroeck uit. "We hebben daar veel meer ruimte en comfort. Ook de speelplaats oogt veel mooier."

Een aantal ouders heeft vrijdag alle materialen verzameld in de turnzaal van de oude school. Van daaruit wordt zaterdag alles naar het nieuwe gebouw gebracht. "Voor ons was het even zoeken naar een goede manier, want er bestaat geen draaiboek voor een schoolverhuis. De kleine materialen zijn in plooiboxen geladen en de grotere in appelbakken. Die mogen we gebruiken van Coöperatie Hoogstraten. Twee vrachtwagens rijden zaterdag heen en weer om alles naar de Parallelweg te brengen."

In totaal kan de school rekenen op een 40-tal ouders die helpen verhuizen. De leerkrachten gaan volgende week alles op hun juiste plaats zetten.