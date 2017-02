Liza Ooms viert honderdste verjaardag

Merksplas - In het rusthuis Binnenhof werd donderdag feest gevierd. Bewoonster Liza Ooms is woensdag honderd jaar geworden.

Op 22 februari 1917 kwam ze ter wereld als vierde kind in een gezin dat uiteindelijk uit dertien kinderen zou bestaan. Haar vader had een kippenbedrijf en daar werkte Liza in mee. Ze heeft drie dochters, zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Acht jaar geleden verhuisde Liza naar Binnenhof.

Burgemeester Frank Wilrycx overhandigde de eeuwelinge een Spetsersbeeldje en een bos bloemen. Ook een door de koning en koningin ondertekende oorkonde gaf hij af. Liza is een grote fan van Marc Dex en daarom kwam hij enkele liedjes voor haar zingen.