Fotoreportage over zwerfafval

Baarle-Hertog - Veel mensen ergeren zich aan zwerfafval. Een inwoner van Baarle-Nassau heeft er een fotoreportage over gemaakt.

De foto's zijn te bekijken op de Facebookpagina van Baarle-Nassau. "Wil ik alles in beeld brengen, dan ben ik misschien wel een maand bezig", meldde de inwoner. Volgens Baarle-Nassau is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente om zwerfafval tegen te gaan. Met ‘Schoon belonen’ krijgen organisaties en verenigingen in Baarle een beloning als ze zich inzetten voor de vermindering en het voorkomen van zwerfafval in hun nabije omgeving.