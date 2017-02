Kunstenaars brengen hulde aan Mondriaan

Oud-Turnhout / Turnhout - In het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout loopt tot 26 februari een tentoonstelling met werken die dichter Jean Vallers en kunstenaar Freddy Van Dyck maakten over Piet Mondriaan. Het duo heeft ook een dichtbundel samengesteld.

Dichter Jean Vallers (63) uit Oud-Turnhout en kunstenaar Freddy Van Dyck (74) uit Turnhout kennen elkaar al meer dan dertig jaar. De dichtbundel Sporen Zoeken ?is hun eerste gezamenlijke werk. "We zijn allebei grote bewonderaars van Piet Mondriaan", legt Jean Vallers uit. "Het is een eeuw geleden dat in Leiden de internationale kunstbeweging De Stijl werd opgericht, waar de schilder deel van uitmaakte. Mondriaans astracte stijl en kleurvoering gebruikten we als inspiratie voor tekst en beeld in het boek."

Leerlingen van de grafische afdeling van Talentenschool Turnhout staken een handje toe bij de uitwerking en de opmaak. Ook kinderen van de basisschool in Oud-Turnhout zijn met het werk van Mondriaan aan de slag gegaan. "Een zestal klassen heeft kunstwerkjes gemaakt met Mondriaan als inspiratie. Hun creaties staan tentoongesteld op de eerste verdieping van het Hofke van Chantraine. We organiseren voor de kinderen woensdagnamiddag 22 februari nog een workshop over de Nederlandse schilder", vertelt Jean Vallers.

Meer info over de tentoonstelling en de workshop staat op www.hofkevanchantraine.be