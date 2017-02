Scholen maken kleuters bewust over armoede

Hoogstraten - Bij tien kleuterscholen in de fusiegemeente staat een spelbox. Die kan gebruikt worden om op een laagdrempelige manier rond het thema armoede te werken. Daarnaast gaat de stad een engagement aan voor kwetsbare gezinnen.

"De inhoud van de spelbox is opgebouwd rond het verhaal 'Een dag met Robby' uit het boek van Welzijnszorg", zegt Dorien Van de Poel van OCMW Hoogstraten. "Bij het ontbijt gaat het bijvoorbeeld over gezonde voeding. Een ander thema dat aan bod komt, is cadeaus kopen. Om het voor de kleuters nog duidelijker te maken, zitten er vertelprenten in de box."

"Daarnaast kan in groepjes het tetterspel gespeeld worden. Dat is een grote puzzel met dertien stukken over het onderwerp armoede. Leerlingen van Vito Hoogstraten hebben de puzzelstukken gemaakt. Bewoners van het woonzorgcentrum deden het schilderwerk."

Burgemeester Tinne Rombouts (CD&V) en OCMW-voorzitter Jos Matthé hebben een intentieverklaring van SPAAK (Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen) ondertekend. Daarmee wil Hoogstraten enkele specifieke acties ondernemen in de strijd tegen armoede. Dat gaat van het aanbieden van gepaste gezinsondersteuning tot de opstart van een budgetbeurs. Het project Pampers & Co start in maart. Ouders van kwetsbare gezinnen kunnen elke tweede vrijdag van de maand basisbehoeften als pampers en levensmiddelen kopen tegen verlaagde tarieven.