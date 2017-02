Hoogstraten - Wandelaars hoeven geen hindernissen meer te trotseren op het Stipstappepad tussen de Klinketstraat in Wortel en de 's Boschstraat. Na een klacht over de moeilijke doorgang heeft het stadsbestuur aan de landbouwer van het naastliggende weiland gevraagd om alles in orde te brengen.

De brug met houten bilsen ligt weer bij het poortje achter de gevangenis. Het slootruimsel dat naast het poortje lag, is weggehaald.