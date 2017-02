Uurwerk Sint-Rumolduskerk loopt achter

Baarle-Hertog - Het torenuurwerk van de Sint-Rumolduskerk in Zondereigen (Baarle-Hertog) geeft de verkeerde tijd aan. De wijzers staan veertig minuten achter op het werkelijke tijdstip.

Het uurwerk is rond Nieuwjaar nagekeken door een gespecialiseerde firma. "Dat was nodig omdat het toen de ene keer voor en de andere keer achter liep", zegt burgemeester Leo Van Tilburg. "Intussen hebben we vastgesteld dat er weer een afwijking is met de juiste tijd. Daarom gaan we opnieuw contact opnemen met de firma om het hopelijk definitief in orde te brengen."