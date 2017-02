Pasfoto’s maken kan in gemeentehuis

Rijkevorsel - Wie een pasfoto nodig heeft als hij of een nieuwe identiteitskaart of rijbewijs moet laten maken, kan dat voortaan in het gemeentehuis. In de inkomhal staat een fotocabine.

Het toestel is aangepast voor rolstoelpatiënten. Stap voor stap toont de machine wat u moet doen om zes pasfoto's te krijgen. De prijs daarvoor bedraagt 8 euro. Betalen kan voorlopig alleen met cash geld. Het is wel de bedoeling om op termijn de mogelijkheid te bieden om te betalen met een bankkaart. Voor pasfoto’s van kinderen tot 3 jaar kan het toestel niet worden gebruikt.