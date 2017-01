Speelpleinwerking neemt deel aan nieuwe actie

Rijkevorsel - Het provinciebestuur lanceert de actie 'Jouw stoep onder de loep'. Daarmee wil het speelpleinen helpen om zo veel mogelijk kinderen uit de buurt te bereiken.

Speelpleinwerking Kiekeboe in Rijkevorsel is een van de twintig speelpleinen die deelnemen. Het provinciebestuur biedt begeleiding om de speelpleinen bewuster te maken van hun omgeving.

"We willen zorgen dat de speelpleinwerkers de stoep eens oversteken en de buurt leren kennen", zegt gedeputeerde Inga Verhaert. "Met 'Jouw stoep onder de loep' zorgen we ervoor dat de kinderen die naar het speelplein komen een betere afspiegeling vormen van de buurt rond het speelplein. We investeren in het laatste jaar van provinciaal jeugdbeleid graag in jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren."