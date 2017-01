Stad start netwerk met hulpverleners voor hartfalen

Hoogstraten - Hoogstraten werkt verder aan de hartveiligheid in de gemeente. Met een proefproject van burgerhulpverlening worden binnenkort vrijwilligers opgeroepen als er nood is aan reanimatie.

Het aantal plaatsen met een Automatische Externe Defibrillator (AED) is vorig jaar uitgebreid naar twaalf. Ongeveer 250 inwoners hebben intussen een opleiding gevolgd om het toestel te bedienen, maar het stadsbestuur wil dat verhogen. "De aanrijtijden van een ziekenwagen zijn in onze gemeente soms lang, terwijl bij een hartfalen elke seconde telt", zegt burgemeester Tinne Rombouts. "We kunnen wel zorgen dat er iemand in de buurt is die de eerste hulp toedient. Daarom gaan we dit jaar First Responders opstarten."

Het Rode Kruis Hoogstraten organiseert de opleidingen reanimatie en AED. "De mensen die een cursus reanimatie - met of zonder AED - hebben gevolgd of dat nog gaan doen, kunnen zich vrijwillig registreren als First Responder", zegt voorzitter Fons Gieles. "Hoe meer personen zich aansluiten, hoe beter het systeem werkt. Er is een app ontwikkeld die de vrijwilliger laat zien waar het slachtoffer zich bevindt en of er een AED in de buurt is."