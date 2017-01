Daan Janssens is eerste stadsdichter

Hoogstraten - De 22-jarige Daan Janssens uit Wortel (Hoogstraten) mag als eerste de titel van stadsdichter van Hoogstraten gebruiken. Hij maakt vrijdagavond zijn debuut op de uitreiking van de cultuurprijzen.

Daan studeert Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. "Ik heb voordien al een opleiding Taal- en Letterkunde gevolgd", vertelt hij. "Ik ben een jaar of vijf geleden begonnen met het schrijven van poëzie. Dat bleef lang verdoken in de anonimiteit van het internet. Sinds een jaar ben ik vooral bezig met performance poëzie en treed ik dus meer naar buiten met mijn teksten."

In de woordkunstwedstrijd ‘Naft voor woord’ werd Daans talent al opgemerkt. Daar behaalde hij een tweede plaats. "Mijn inspiratie haal ik uit allerlei dingen. Het is vaak een soort prikkel die me verder drijft om te kijken hoe ik het kan omvormen tot iets als een gedicht of podiumtekst. Ik wil vooral enkele Hoogstraatse eigenheden in de verf te zetten. Daarmee bedoel ik dingen die de meeste mensen wel kennen of weten, maar waar ze nooit eens echt bij hebben stilgestaan."