Leerlingen Het Kompas sporten met een handicap

Rijkevorsel - De kinderen van het vijfde leerjaar van basisschool Het Kompas in Sint-Jozef mochten zich dinsdag sportief uitleven. In plaats van volleybal of tennis ervaarden ze zelf hoe het is om ­G-sporten te beoefenen.

In het gemeenschapscentrum De Kuiperij spelen de 25 leerlingen in groepjes rolstoelbasket, curling op een mat en jagersbal met een auditieve handicap. Voor torbal, een balsport voor mensen met een visuele beperking, verhuizen ze naar het nabijgelegen judolokaal. Met de initiatie wil het G-sportfonds van de provincie Antwerpen het taboe rond sporten voor personen met een handicap doorbreken.

"Tijdens jagersbal dragen de leerlingen een hoofdtelefoon", legt coördinator Nadine Lambrechts uit. "Ik heb de spelregels uitgelegd met gebaren. We kiezen bewust voor een spel dat de meeste kinderen al kennen. In het programma steken we elk jaar een nieuwe sport. Deze keer is dat curling."

Rolstoelbasket valt het meeste in de smaak. "Het is een fijne ervaring. Nu weet ik wat het is om in een rolstoel te zitten en op die manier aan sport te doen. Curling was in het begin wel wat moeilijk. Na een tijdje oefenen ging het bij iedereen wat beter."

In de provincie Antwerpen zijn 270 sportclubs met een specifieke G-werking. Dat is een record in Vlaanderen. In totaal zijn zo’n 6.000 G-sporters aangesloten bij een van die clubs.

