Achtel viert Sint-Antonius

Rijkevorsel - In het gehucht Achtel vond zondag de jaarlijkse Sint-Antoniusviering plaats. Na de wijding van dieren, fietsen en tractoren aan de kapel ging het feest verder in de tent bij De Schalmei.

De dansgroep van de Sint-Jorisgilde trad als eerste op. Daarna was het tijd voor de verkoop van offergaven. Onder andere melk, kaas, jenever en varkenspoten werden per opbod verkocht. Het laatste bod was naar goede gewoonte voor de varkenskop. In de namiddag konden wandelaars een tocht van 7km maken rond Achtel.