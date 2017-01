Klacht ingediend tegen landbouwer die doorgang verspert

Hoogstraten - Wandelaars op het Stipstappepad raken achter de gevangenis van Hoogstraten niet makkelijk tot aan het poortje. Drie treinbielzen die dienstdeden als brug zijn verdwenen en er ligt slootruimsel op het pad. Er is een klacht ingediend tegen de landbouwer van het naastliggende weiland.

Het Stipstappepad verbindt de ’s Boschstraat in Hoogstraten met de Klinketstraat in Wortel. "Achter het gebouw van de gevangenis loopt het Stipstappepad door een weide”, zegt Jef Michielsen van Trage Wegen Hoogstraten. “Daar is naast de Mark een doorgang gemaakt, maar die is al enkele dagen versperd door werken die zijn uitgevoerd op de weide. Er zijn in het verleden afspraken gemaakt over de doorgang. Het is niet de eerste keer dat we vaststellen dat die niet worden nageleefd. Ik heb daarom in persoonlijke naam een klacht ingediend."

Volgens de landbouwer die werken op de weide uitvoert, is er nog altijd een doorgang voor wandelaars. Hij geeft wel toe dat het slootruimsel al had opgeruimd kunnen zijn.