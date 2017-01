OCMW neemt nieuwe handicar in gebruik

Hoogstraten - Minder mobiele personen kunnen voortaan vervoerd worden met een nieuwe handicar. Het OCMW investeerde 45.000 euro voor de vervanging.

De handicar is een busje met achteraan een rolstoellift. Bijna dagelijks rijdt een van de twintig vrijwillige chauffeurs er mee. "Gemiddeld maakt de handicar 600 ritten per jaar", vertelt OCMW-voorzitter Jos Matthé. "Het vorige exemplaar heeft al meer dan 200.000 kilometer afgelegd. Die doen we niet weg, maar houden we nog als reserve. Het nieuwe busje is aangekocht bij Garage Geudens in Meer. De firma Trapmann uit Kontich zorgde voor de nodige aanpassingen."

De dienst Aangepast Vervoer van OCMW Hoogstraten bestaat meer dan 20 jaar en is een pionier in de provincie Antwerpen. Naast de handicar schakelt men ook vrijwillige chauffeurs met een eigen voertuig van de Minder Mobielen Centrale in. "We hebben sinds vorig jaar ook een aanbod van verplaatsingen zonder auto. Sommige mobiliteitsvragen zijn op te lossen met inzet van een begeleider te voet, eventueel met hulp van openbaar vervoer. De aankoop van een duofiets staat op de planning", aldus Jos Matthé.