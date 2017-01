Nieuw kunstwerk in Stationstraat

Baarle-Hertog - Op het grasveld in de Stationstraat is het kunstwerk Alter Ego geplaatst. Kunstenaar Sjef Voets uit Tilburg maakte de sculptuur in brons en staal.

De term Alter Ego wordt gebruikt om verschillende identiteiten of verschijningsvormen aan te duiden. Het licht op het kunstwerk en de kleur die het krijgt, krijgen afhankelijk van de positie die de kijker inneemt een andere verschijningsvorm.

Voets heeft er ook een verlichtingsplan voor gemaakt. Vanuit vier hoeken wordt het kunstwerk aangestraald.