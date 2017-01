Gemeente huldigt sportlaureaten

Baarle-Hertog - De sportraad heeft vier personen in de bloemen gezet voor hun sportieve prestaties in 2016. Ze ontvingen een cadeaubon en een sporthanddoek met het logo van de gemeente.

Ruiter Thomas Mertens behaalde op WK Jonge Paarden in Lanaken de finale na een foutloos parcours. Chris Maes nam in oktober deel aan Ironman in Hawaï. Daar werd hij 165e in zijn reeks.

Sanne Kielenstijn werd Belgisch kampioen in haar klasse bij de dressuur. Op het EK behaalde ze een tweede plaats in de individuele proef en won een eerste prijs voor haar kür op muziek.

Anouk Wilmsen is met 16 jaar de jongste laureaat. Ze werd Belgisch kampioen in de B-klasse van tumbling, een onderdeel van turnen.