Zeven dronken bestuurders bij grootschalige alcoholcontrole

Hoogstraten / Rijkevorsel / Merksplas - De politie Noorderkempen heeft zaterdagnacht op meerdere plaatsen alcoholcontroles gehouden. De actie maakte deel uit van het 'Weekend zonder alcohol achter het stuur'.

Het is de tweede keer dat de politiezone Noorderkempen aan 'Weekend zonder alcohol achter het stuur' deelneemt. De actie is een initiatief van de federale wegpolitie in samenwerking met 144 lokale politiezones, het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) en de gewesten.

Naast 14 agenten van de politiezone Noorderkemen zijn ook een 40-tal aspiranten van politie ingezet. Zij volgen hun opleiding aan Campus Vesta in Ranst. "Deze samenwerking zorgt er voor dat op heel wat meer plaatsen in de drie gemeenten controles kunnen gebeuren", zegt zonechef Barbara Cloet. "Verder kunnen de aspiranten van politie kennismaken met de praktijk en heel wat ervaring opdoen." Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bracht een werkbezoek.

Tijdens de actie werden 733 voertuigen gecontroleerd. Zeven bestuurders waren onder invloed van alcohol en een rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast legde een bestuurder een positieve speekseltest af en had bovendien een rijverbod. De politie nam een niet-verzekerd voertuig in beslag. Vier mensen werden geverbaliseerd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.