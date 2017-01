Euregio Jeugdorkest treedt op in Rabboenizaal

Hoogstraten - Het Euregio Jeugdorkest is een groep van ruim 90 muzikanten uit Vlaanderen en Nederland. U kan ze op zondag 15 januari aan het werk zien en horen in Hoogstraten.

De jongste muzikant is 12 jaar en de oudste 25. Het orkest speelde de voorbije jaren onder andere in de Gouden Zaal in Wenen, het Concertgebouw Amsterdam en deSingel in Antwerpen.

Het programma dat dirigent Hans Casteleyn met zijn muzikanten voor het Nieuwjaarsconcert in de Rabboenizaal heeft voorbereid, heet Ten Dans. De Hongaarse violist Vilmos Csikòs geeft als solist een gastoptreden.

Praktisch :

Euregio Jeugdorkest op zondag 15 januari om 15.30u in de Rabboenizaal, A. de Lalaingstraat 3 in Hoogstraten. Kaarten in voorverkoop kosten 15 euro en zijn te koop bij Toerisme Hoogstraten of via de website www.vzw-lach.be Aan de kassa betaalt u 20 euro. De ticketprijs voor jongeren onder de 18 jaar bedraagt 10 euro.