Drie koningen en koningin zingen voor Ispahan

Hoogstraten - De traditie om op 6 januari verkleed als drie koningen de straat op te gaan, is zo goed als verdwenen. Toch liepen vrijdag in Hoogstraten vier zingende personen rond.

Bij Marleen De Vrij van café Tooghuis ontstond twee jaar geleden het idee om op Driekoningen met enkele collega's in de handelszaken een liedje te gaan zingen voor geld. Voor haar was het de derde keer als koningin. Thomas Snijders van Resto Lewis, Paul Snoeys van De Gulden Coppe en Tom Gabriëls van café De Rijkswacht maakten hun debuut als koningen.

Het viertal trok met een bolderwagen over de Vrijheid om overal een aangepast Driekoningenlied te zingen. In de wagen lagen lekkernijen die bakker Mathysen heeft gesponsord. Elke gulle gever kreeg een koffiekoek of roomsoes.

Het ingezamelde geld gaat naar Ispahan, een vereniging die zorgt voor palliatieve thuiszorg in de Kempen. De drie koningen en een koningin haalden vorig jaar 1.337 euro op voor het nieuwe huis voor mensen met een beperking van Hoogmark. In 2015 werd 1.800 euro ingezameld voor Homiva, die in Hoogstraten woongelegenheid geeft aan maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen.